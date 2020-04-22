Илья Соколовский вспомнил, как его девушку увел юморист Аскаров

Актер Илья Соколовский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как у него увел девушку известный юморист и пародист Юрий Аскаров.

По словам Соколовского, первая любовь у него случилась в родном Пскове, где он родился. Какое-то время вместе со своей первой любовью он учился в культпросвет училище. Затем они разъехались по разным городам.

«Однажды мы зимой переписывались, и я решил приехать к ней в гости без предупреждения. Мы прекрасно встретились. Казалось, что ничто и никто не сможет омрачить нашего счастья. А потом зашел другой молодой человек к ней в квартиру. И она ему говорит: «А вот это Илья мой приехал». Я понял, что лишний на этом празднике. Потом я узнал, что они вместе. Это был ее однокурсник, с которым пока меня не было у нее случился роман».

Илья Соколовский

По словам актера, у его первой любви роман с Аскаровым также был недолгим. «Потом эта девочка всем своим знакомым рассказывала, что все, с кем у нее была любовь выбились в люди», — заявил Илья Соколовский.