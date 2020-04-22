Она сказала «да»: на «Доме-2» скоро свадьба

На телепроекте «Дом-2» скоро одной супружеской парой станет больше. Валерий Блюменкранц и Анна Левченко спустя 3,5 месяца отношений решили пожениться.

Молодой человек уверен, что время обзавестись семьей уже пришло. И не стал больше медлить. Он пригласил музыкантов, украсил с помощью декораторов-оформителей площадку, заказал кольцо и огромный букет цветов. Кстати, вся подготовка к предложению руки и сердца заняла у парня неделю.

«Я вижу Аню своей женой и матерью своих детей», — уверен Блюменкранц.

Анна Левченко сказала «да» перед всеми участниками проекта, а также при своей маме, которая приехала к ней погостить. Свадьбу жених и невеста планируют сыграть уже этим летом.

Кстати, Блюменкранц уже строил любовь на проекте, причем отношения у него закончились свадьбой. В 2017 году он взял в жены Тату Абрамсон, в браке у них родилась дочь. Но за периметром им не удалось сохранить семью и брак распался. Сейчас Валерий и Тата поддерживают дружбу и периодически общаются.