«Это же два месяца!»: Криворотов признался в сексе на шоу «Холостяк»

Шоу «Холостяк» на ТНТ уже подходит к концу, но пока телезрители полны сомнений, с кем из девушек у Антона Криворотова отношения зашли дальше всего. Однако главный герой подтвердил, что секс на проекте все-таки был. В интервью Надежде Стрелец на «Ютубе», отвечая на прямой вопрос, Криворотов удивленно заметил:

«Был, конечно! Ну конечно, это же два месяца! Как половозрелый мужчина может быть без секса? Проект мало чем отличается от жизни, вот именно этот проект. С точки зрения человеческих отношений», — отметил стоматолог.

Однако имя девушки, с которой он провел ночь, Криворотов не назвал. В Сети высказываются предположения, что секс у стоматолога мог быть с Дарьей Хаитметовой. Именно с этой девушкой холостяк сбежал от телекамер в восьмом выпуске. В эфире было показано, как пара провела день и встретила закат, нежно обнимаясь и целуясь. И затем съемочная группа проекта нашла беглецов и увезла в гостиницу – потому что утром Дарья одевалась в свадебное платье не на вилле, а в отеле.

Но это лишь предположения телезрителей. С кем из участниц переспал Криворотов на самом деле, наверняка станет известно позже.