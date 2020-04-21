Пятый муж Лолиты заявил, что причиной развода стало отсутствие секса

Артистка и тренер по сквошу Дмитрий Иванов вот уже полгода не могут развестись.

Пятый супруг певицы Лолиты Дмитрий Иванов считает отсутствие секса причиной развода с артисткой. Напомним, тренер по сквошу и исполнительница не могут развестись вот уже полгода. Вадиму Такменеву Милявская рассказывала, что на данном этапе справка о расторжении брака ее абсолютно не интересует, более того – у себя в голове она развелась уже давно. Лолита также подчеркивала – Иванов неоднократно ее обманывал, а однажды она даже нашла у себя в ящике наркотики супруга, которые исчезли через несколько дней после появления на пороге дома правоохранительных органов.

Сам Иванов на некоторое время отказался от комментариев по этой ситуации, однако на днях он появился в передаче «Мужское/Женское» на Первом канале. Барановской и Гордону Дмитрий рассказал, что первые серьезные ссоры между ним и бывшей любимой начались после того, как они вместе отметили Новый 2019 год. Иванова возмутило, что его женщина злоупотребила алкоголем еще до того, как прозвучали куранты.

«Мы просто орали друг на друга. Я понял, что, наверное, это и есть конец отношений. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. С ней тогда было не совсем корректно уже даже просто разговаривать», — отметил он.

Иванов также пожаловался, что последние месяцы с Лолитой он жил без интимной связи, которая ему, как молодому мужчине, была очень нужна.

«Наверное, многие пары живут и без этого. Но мне, как молодому мужику, он был необходим, а Лолита в таком возрасте, что секс ей не нужен», — поделился своими мыслями он.