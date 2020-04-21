«Вымыл всю квартиру»: Аверин не стал скрывать, чем занят в самоизоляции

Артист признался, что переживает это время с трудом.

Актер Максим Аверин с радостью принял предложение Первого канала поучаствовать в программе «Вечерний Ургант». Он признался, что вынужденное домашнее заточение дается ему непросто, поскольку артистам всегда нужно купаться в лучах зрительского внимания.

«Сейчас на меня камеры направлены, я прусь. Я питаюсь этой энергией», — признался в студии Останкино Аверин.

Тем не менее, он нашел в самоизоляции и свои плюсы. «Столько оказалось дел, до которых руки не доходили! Я не сижу на месте. Я вымыл всю квартиру, сделал генеральную уборку, нашел много потерянных вещей, костюмы, которые еще можно носить, разобрал библиотеку», — рассказал Максим.

Чтобы как-то компенсировать свое общение со зрителями, артист открыл YouTube-канал, где записывает сказки и небольшие рассказы. Аверин признался, что ему безумно приятно получать от своих зрителей положительные отзывы.