Время смеяться: Муцениеце дебютирует в качестве юмористки

Известная актриса и телеведущая Агата Муцениеце станет постоянной участницей состава юмористов, которые готовятся выйти на «сцену» нового Дома культуры – на телеканале «Россия 1» стартует новое юмористическое скетч-шоу «Дом культуры и смеха».

23 апреля в 21-20 бывшая возлюбленная Павла Прилучного в дуэте с Евгением Никишиным проведет «Прямое включение» из Франции, в котором попытается узнать, кто или что заставило Наполеона пойти войной на нашу страну.

«В этом формате я еще никогда не работала, но всегда хотела. Есть несколько скетчей, которые уже могу назвать любимыми. Это истории про богов, о Наполеоне и Жозефине и про «Танцы с неизвестными», — рассказала Муцениеце. Актриса уверена: «Шоу должно стать популярным, ведь нечто совсем новое и сейчас самое время для этого».

В числе актеров нового шоу – популярные комики Сергей Рост, Иван Купреенко, Сергей Писаренко, Валентина Мазунина, Дмитрий Хасис. Их коллегами станут также звезды шоу-бизнеса Ольга Бузова, Николай Басков, Олег Газманов, Андрей Малахов, Валерия, Иосиф Пригожин, Эммануил Виторган и многие другие знаменитости. Сыграть им предстоит самих себя, только создатели проекта приготовили для них нетипичные обстоятельства. И не смеяться над ними не получится!

Ведущим нового шоу станет знаменитый КВН-щик, капитан команды «СОК» (Самара) Дмитрий Колчин. Премьера передачи «Дом культуры и смеха» состоится 23 апреля в 21:20.