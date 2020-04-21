«В лед и пламень быть вместе»: Гузеева дала мудрый совет о воспитании детей

Лариса Гузеева в эфире программы «Давай поженимся!» на Первом канале поделилась жизненным опытом о воспитании детей. Ее рекомендации могли бы быть полезны многим молодым родителям.

«Мне кажется, что миссия матери – не пунктирно воспитывать своего ребенка, а в лед и пламень быть вместе, в прилепышек. Великая Нонна Мордюкова когда-то мне сказала: «Я потеряла сына не тогда, когда похоронила. А тогда, когда уезжала и оставляла его. Я привозила ему игрушки, всякие дефицитные вещи, а надо было, чтобы я была рядом»», — поведала Лариса Гузеева.

Этот совет Мордюкова дала ведущей «Давай поженимся!», когда та только родила сына Георгия. Звезда «Молодой гвардии» сказала, что ребенка всегда нужно брать с собой и делиться с ним куском своего хлеба. Гузеева навсегда запомнила эти слова и старалась следовать им.

Напомним, сын Мордюковой и Тихонова, Владимир, умер в 40 лет от сердечной недостаточности, вызванной передозировкой наркотиками.