«Перворожец» и «Мадонна»: Ургант рассказал, как причудливо когда-то хотели назвать автомобили «ВАЗ»

Прошло полвека с тех пор, как с заводского конвейера спустился первый автомобиль «ВАЗ», об этом рассказали на Первом канале в эфире «Вечернего Урганта». Прежде, чем придумать привычное для всего постсоветского пространства название, рассмотрели множество странных на взгляд современного человека предложений.

«50 лет назад был Всесоюзный конкурс на лучшее название автомобиля «ВАЗ». И послушайте, какие варианты были признаны лучшими: «Катюша», «Атаман», «Искра», «Аврора», «Перворожец», «Новорожец», «Юность», Весна», «Мечта», «Луч» и «Мадонна». И вот это интересно! Представляете, мы были в шаге от того, чтобы назвать наш автомобиль «ВАЗ» «Мадонной»! «И тогда бы мы делали то же самое, что делает Александр Серов в последние 30 лет – выезжали на «Мадонне»», — сказал Иван Ургант.

Ведущий также порассуждал, как бы поступила в этом случае певица Мадонна. По его мнению, ей ничего бы не оставалось делать, как взять имя Жигули и петь шансон.