Шоу «6 кадров» — 15 лет: как сложились судьбы актеров телепроекта

Шестеро актеров проекта (те самые шесть кадров) мгновенно полюбились зрителям. Где они сейчас и чем заняты?

Эдуард Радзюкевич (54 года)

Актер с самым скрипучим голосом на российском телевидении работал в театре «Ученая обезьяна» и зарекомендовал себя на СТС, который показывал «6 кадров», как режиссер сериала «Моя прекрасная няня». Кроме того, он был опытным автором — писал тексты для передачи «Сам себе режиссер». Скетчком, в котором Радзюкевич переиграл всех — от Александра I до Льва Толстого, — дал мощный импульс карьере актера. Он много снимался, режиссировал «Сватов» и множество других комедий, занимался озвучкой, преподавал актерское мастерство в ГИТИСе и играл Карлсона в Театре имени Вахтангова. Сейчас Эдуард продюсирует шоу «Субботний вечер с Николаем Басковым», сотрудничает с «Квартетом И» и счастлив в браке со своей бывшей студенткой Еленой Юровских, она моложе актера на 17 лет и в 2003 году родила ему сына Георгия.

Ирина Медведева (37 лет)

Вячеслав Муругов, запускавший «6 кадров», отлично знал бобруйскую актрису Ирину Медведеву по сатирическому сериалу «Ускоренная помощь». Она снималась, он писал сценарии. Девушка уже тогда работала на белорусском ТВ и могла даже построить карьеру певицы, но предпочла кино. В скетчкоме актриса как правило играла легкомысленных барышень, часто демонстрировала отличную фигуру. Теперь Ирина исполняет ведущие партии в мюзиклах Pola Negri и «Маяковский». Последней большой ролью Медведевой в кино была комедия «Большая ржака» (2012). Она была замужем за известным белорусским певцом Русланом Алехно, развелась с ним в 2011 году, а летом 2018-го вышла за французского бизнесмена по имени Гийом, с которым обвенчалась в Елоховском соборе Москвы.

Сергей Дорогов (60 лет)

Человек с лицом сильно пьющего слесаря играл и Ленина, и Брежнева, и даже Штирлица. А также работяг, шоферов и грузчиков. В этом уникальность «6 кадров» — точность пародии и глубокое погружение в образ там были необязательны, но при этом у проекта все равно был свой шарм. Дорогов реально работал на стройке, что наложило отпечаток на внешность, при этом получил диплом актера в Воронеже и служил в нескольких крутых театрах, например, в «Сатириконе». Сергей редко снимается в кино, играет в антрепризах и вскоре должен начать работу в ситкоме для канала «Россия 1». Он уже 20 лет женат на Татьяне, бывшем гримере «Сатирикона», живет за городом и воспитывает взрослую дочь супруги Анну, которая работает на федеральном ТВ.

Галина Данилова (51 год)

Еще одна актриса «Сатирикона» в составе «6 кадров». Галина Данилова исполняла в скетчкоме все взрослые женские роли, например, Арину Родионовну, няню Пушкина. С 2013 года в кино и сериалах она не снималась, мечтала построить семью. Четырежды была замужем, родила сына Никиту и дочь Ульяну. Последним супругом Галины был Сейфун Эзбер — турецкий, как он уверял, капитан яхты, ради которого актриса даже переехала в Турцию! Чернобровый альфонс так охмурил актрису из Йошкар-Олы, что она купила ему на свои деньги дом, землю и машину. Все зарегистрировала на благоверного, якобы чтоб платить меньше налогов. «Однажды я ему позвонила и сказала, что приеду в свой дом, а он мне в ответ — нет, — вспоминает актриса. — Я обалдела. И он рассказал, что у него есть женщина, и она прилетает, потому что… первая взяла билеты! Потом он продал мой дом, землю, вступил с партнером в какой-то бизнес, а я осталась без всего».

Андрей Кайков (48 лет)

Георгий Вицин современного ТВ Андрей Кайков чаще всего играл в «6 кадрах» непутевых мужей или пьяниц. Иногда Пушкина. В отличие от коллег по проекту актер не отказывается от ролей — снимается везде, куда пригласят: сериалы «Горюнов», «Орлова и Александров», «Годунов»… Играет водовозов, психиатров, адвокатов и дьяков. Служит в театре «Содружество актеров Таганки». Яростно болеет за ЦСКА, ездит на выездные матчи и даже присутствует на футбольных и хоккейных играх любимого клуба в секторе фанатов. Андрей трижды был женат, у него трое детей от разных браков: Василий, Валерий и Никита.Федор Добронравов (58 лет)

Самый популярный актер скетчкома, исполнявший роли Сталина, Гоголя, Ивана Грозного, Илью Муромца и простых русских мужиков всех мастей, был в проекте с первого выпуска, а ушел в восьмом сезоне. С его уходом всё и рассыпалось. «6 кадров» довели до конца сезона и закрылись. Добронравов продолжает служить в Театре сатиры, активно снимается в кино («Страна чудес», «Жили-были») и сериалах («Сваты-7»), также он выиграл телепроект «Две звезды» с Леонидом Агутиным. Его двое сыновей — Виктор и Иван — тоже стали известными актерами и подарили ему трех внучек: Варвару (9 лет), Василису (3 года) и Веронику (1 год). В 2011 году Добронравов получил звание народного артиста России.