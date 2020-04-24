Что будет с финалом детского «Голоса» в период пандемии коронавируса

Спаси меня

Формат проекта не позволяет оборвать шоу из-за пандемии коронавируса и раздать всем статуэтки победителей. В Бразилии, Испании и некоторых других странах шоу заморозили, но у нас решили продолжать — слишком уж народ полюбил поющих детей. Седьмой сезон детского «Голоса» продолжается на Первом канале и сейчас идет подготовка к самому важному этапу — финалу, который состоится 24 апреля в прямом эфире.

Еще на этапах «Поединки» и «Песни на вылет» стало понятно, кто поборется за победу в финале: Софья Туманова, Кристина Силлер, Олеся Казаченко, Софья Лорьет, Миржан Жидебай и Артем Морозов.

Однако по старой доброй русской традиции «Голос.Дети» помогает тем, кому не повезло. Поэтому 17 апреля прошел дополнительный — спасительный — тур шоу. В нем выступили дети, прошедшие поединки, но не пробившиеся через «Песню на вылет». Эти дети получили еще один шанс попасть в финал. Вот кто оспаривал заветные путевки:

София Бутаменок, София Фоменко, Кирилл Александров (все — команда Валерия Меладзе), Варя Глухова, Артем Фокин, Таисия Скоморохова (все — команда Полины Гагариной), Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко, Иван Кургалин (все — команда Басты)

От команды разрешено было допустить по одному дополнительному вокалисту в финал. Удача улыбнулась Ивану Кургалину, Артему Фокину и Кириллу Александрову.

Маски, перчатки, антисептик

Дополнительный раунд, как и финал, также проходил в прямом эфире, и в ситуации повышенной опасности из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось приложить исключительные усилия, чтобы обезопасить детей и всех участников группы от заразы. Такого за семь лет жизни проекта точно не было.

Для съемок в прямом эфире приняли беспрецедентные меры: скрупулезная санация помещений, микрофонов, кресел и всего, к чему прикасаются юные артисты и наставники.

Обработка помещений антисептиками.

Спецодежда для техперсонала — маски, перчатки и все прочее.

Тотальная минимизация сотрудников съемочной площадки. Обычно на площадке слоняются толпы людей, не имеющих никакого отношения к процессу — в этот раз вход для них закрыли. Посещение съемочной площадки — строго по именным пропускам с фото.

И — такое впервые в шоу — полное отсутствие зрителей. Да, здоровье дороже живых аплодисментов.

При этом дети проводили полноценные репетиции наедине с педагогами. Миржан Жидебай из Казахстана, единственный в финале иностранец из команды Гагариной («птенцы Гагары», как они себя зовут), вообще не покидал Москву, потому что вернуться, если бы успел улететь, уже не получилось бы. Границы России закрыты. Врачи на площадке регулярно проверяли температуру участникам съемочного процесса. Антисептик лился рекой.

Отсутствие зрителей, конечно, в определенной степени повлияет на качество финала. Все же «Голос» славится как раз эффектом живого звука. Неподдельные эмоции публики в зале, овации и отдача — все это воодушевляет артистов. Но откроем небольшой секрет: перед каждым (и не только прямым) эфиром в студии проекта проходит так называемый генеральный прогон — репетиция выпуска с полной имитацией того, что случится потом в режиме реального времени. Так что дети будут готовы к выступлениям без публики. В любом случае, отступать некуда — остался всего один шаг до победы.