«Поприкалываемся»: одна из участниц «Солдаток» попала на проект случайно

Алина Клаптева пришла на кастинг, чтобы поддержать подругу, а в итоге прошла сама.

Одна из участниц проекта «Солдатки» на ТНТ попала на проект случайно. Корреспондентам портала Teleprogramma.pro Алина Клаптева рассказала, что изначально вообще не планировала участвовать в съемках реалити-шоу, а на отборе оказалась только потому что пришла поддержать подругу, которая очень хотела пробиться. В итоге жизнь девушки повернулась неожиданной стороной. Клаптева подметила: для нее подобный опыт — первый.

Когда родители узнали о том, что их дочь будут показывать по телевизору, немало удивились. Однако осуждать не стали. Скорее, даже наоборот.

«Папа поддержал, говорит, пусть идет, посмотрим на нее, поприкалываемся. У меня вообще веселая семейка! Сказали, что раз мой брат не пошел служить в армию, теперь на мне эта ответственность», — посмеялась она.

Несмотря на то что шоу стартовало относительно недавно, Клаптева уже знает, как будет отмечать свой дембель. На праздник Алина созовет всех друзей, а затем отправится путешествовать, если, конечно, позволит обстановка.