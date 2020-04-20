«Я безумно счастлив»: Топалов рад закончить свое участие в «Маске»

Исполнитель чистосердечно признался, что в последнее время был просто невыносим дома.

34-летний певец Влад Топалов рад закончить свое участие в проекте «Маска». Артиста рассекретили в минувшее воскресенье, 20 апреля. О том, что за маской прячется ее супруг, Регина Тодоренко (она — один из членов жюри в программе) догадывалась чуть ли не с первого выпуска, но рассекретить личность анимационного героя удалось лишь ко второй половине проекта.

Спустя некоторое время Топалов признался – он рад завершить свой путь в проекте на НТВ. Влад душевно поблагодарил всю съемочную команду за огромный вклад, а также зрителей, подметив, что без их голосования ничего бы не вышло.

«Моей любимой спасибо за поддержку, любовь, веру и терпение. порой я был невыносим дома. Я люблю тебя, родная! Спасибо моей сестренке Нике, которая за меня болела и переживала! Я безумно счастлив! Простите, что обманывал вас всех… но, поверьте, иначе было бы неинтересно! Панда сделал свое дело, панда уходит», — поделился он своими эмоциями по итогу случившегося.

Поддержали Топалова члены жюри – Тимур Родригез и Валерия. Первый заявил, что Топалов «невероятно крут», а певица добавила – «Красавец же».