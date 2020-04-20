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Бывшая жена Степана Меньщикова собралась на «Дом-2», где сейчас находится шоумен

Евгения Шамаева будет «строить любовь» с Евгением Ромашовым.

Бывшая жена Степана Меньщикова собралась на «Дом-2», где сейчас находится шоумен
К Меньщикову может прийти на "Дом-2" бывшая супруга/http://globallookpress.com/

Бывшая супруга шоумена Степана Меньщикова, Евгения Шамаева, собралась на шоу «Дом-2». Как известно, Меньщиков вернулся на проект несколько месяцев назад вместе со своей новой супругой, которая, кстати, беременна от него. Ему платят 150 тысяч в месяц. Ранее он отмечал, что счастлив на Сейшелах. Шоумену удалось сбежать из столицы, где бушует коронавирус. При этом он сейчас еще и неплохо зарабатывает. Основная его деятельность, ведущий на свадьбах, совсем не актуальна.

Как отметила Евгения Шамаева, с бывшим супругом у нее напряженные отношения. Новая жена, по ее словам, сделала все возможное, чтобы Меньщиков не общался с ней и их детьми. Сама она отметила, что никаких чувств к Степану давно не испытывает. Сейчас они общаются только по поводу алиментов и прочих денежных вопросов.

На «Дом-2» Шамаева собралась к Евгению Ромашову. Она честно отмечает, что этот молодой человек ей нравится, сообщает «СтарХит».

«Продюсеры мне уже предложили прийти на проект и я, наверное, готова принять это предложение. Приду вместе с детьми. Отношения хочу строить с Женей».

Евгения Шамаева

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