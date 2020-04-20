Клава Кока сделала громкое заявление о личной жизни

Участница лейбла Black Star Клава Кока сделала громкое заявление. 23-летняя исполнительница стала новой участницей программы «Где логика?» на ТНТ. Напарницей Клавы на этом эфире стала Юлия Ковальчук. Противовес девушкам составили актер сериала «Колл-центр» Владимир Яглыч и его коллега по амплуа Александр Соколовский.

Во время прохождения очередного испытания обе стороны обменялись неожиданными заявлениями. Так, Яглыч и Соколовский заявили, что в каждом фильме, в котором кто-то из них принимает участие, обязательно присутствует идеальный голый торс. Кока же удивила откровением из личной жизни – она вдруг заявила, что могла стать супругой Джастина Бибера вместо модели Хейли Болдуин. Узнать, что именно она имела в виду, зритель сможет уже в понедельник, 20 апреля, на ТНТ.

Кроме того, журналистам стало известно, что в ближайшее время Black Star намерен оформить патент на творческий псевдоним Клавы (его артистка получила при заключении контракта с лейблом еще пять лет назад). Ранее Black Star уже располагал правами на Крида и L’One.