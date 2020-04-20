Если внешний вид притягивает гопников: кого переоденут в «Модном приговоре» на этой неделе

Темная одежда и отсутствие каблуков

В понедельник горячий кубинский парень Роберто приведет в «Модный приговор» свою девушку Катю, которая одевается только в одежду темных тонов и категорически отказывается носить каблуки.

Роберто – певец и очень страстный парень, он хотел бы жениться на Кате, но сильно страдает из-за ее африканских косичек, которые девушка плетет на голове. Роберто хочет жениться на русской красавице с натуральными волосами, ему кажется, что девушки с косичками – это совсем не его тип.

Екатерина закономерно недоумевает, почему Роберто вдруг стал выступать против ее косичек, ведь когда они познакомились, у нее была уже такая прическа.

Что касается одежды, то Екатерина считает, что выглядит нормально, тем более, она помогает Роберто с организацией его сольных выступлений, а это большая занятость, беготня, и тут уже не до каблуков.

«Моя мечта – это успешный муж!» – объясняет Екатерина. Смогут ли стилисты убедить Екатерину вернуться к ярким цветам и разжечь огонь в отношениях пары?

Из пацанки – в леди

Вторник. Наталья Симонова привела в «Модный приговор» свою подругу Екатерину Калинкову, чтобы из пацанки она превратилась в настоящую леди.

Близкую подругу беспокоит, что своим внешним видом Катя притягивает одних только гопников. А еще она подает дурной пример подрастающим дочерям, ведь их мама выглядит как уличный хулиган.

Екатерина сопротивляется попыткам Натальи что-то изменить в ее одежде. Она не привыкла быть слабой женщиной и предпочитает образ «мужика в юбке с перфоратором». «Джинсы, толстовки, кроссовки — это практично и удобно, большего для жизни не нужно», — уверенно заявляет Катя.

«Мне не нужна другая жена. Я хочу изменить свою!»

В среду в студии «Модного приговора» еще одна международная пара. Немец Торальф всегда был уверен, что русские женщины – самые красивые. Встретив русскую красавицу Люду, он окончательно в этом убедился. Но вот уже пять лет каждое утро ему приходится уговаривать свою супругу сделать макияж и приодеться, однако все безуспешно.

«Мне не нужна другая жена. Я хочу изменить свою! Я хочу, чтобы все смотрели на нее и оборачивались, как раньше», — заявляет он.

Торальф обеспокоен тем, что в их отношениях постепенно угасает интерес друг к другу. У Людмилы другая позиция. «Я бросила все силы на то, чтобы покорить его, ведь он — мой идеал!» Однако, дождавшись предложения о замужестве, героиня отпустила поводья.

Людмила признается: ей неловко находиться в окружении знакомых Торальфа, потому что на их фоне она явно проигрывает.

«Теперь я боюсь его потерять, потому что вижу потенциальных конкуренток. Тем более, он — иностранец в России, а значит, пользуется повышенным интересом со стороны женщин». В финале программы Людмила и Торальф были поражены преображением от стилистов.

«Отныне я всегда буду держать себя в тонусе. Для тебя, для себя, для нас!» — пообещала героиня.

«Я за пилота замуж выходила, а он меня обманул»

Четверг. После того, как Сергей одолжил своей любимой тете миллион рублей из семейных сбережений, жизнь четы Кочневых дала трещину. Миллион им не вернули, и семья лишилась подушки безопасности. Жена Оксана впала в депрессию и теперь ей совсем не до гардероба. Перед походом в магазин Сергей всегда строго-настрого наказывает супруге: «Много не трать!» Героиня считает, что если бы муж не разбазарил их накопления, то ей не пришлось бы экономить на одежде и выходить на работу.

«Я вообще-то за пилота замуж выходила, уже потом узнала, что никакой он не пилот, обманул меня. Если бы не настойчивость Сережи в первый день знакомства, я бы замуж за него никогда не вышла. Он постоянно врет и преувеличивает. Мне уже перед родственниками не удобно! Я несколько лет пытаюсь спустить его с небес на землю, но он до сих пор утверждает знакомым, что покоряет небо!» — негодует Оксана.

Сергей же уверен, что он вовсе не врет, а просто фантазирует: «Что плохого в том, что я немного преувеличиваю? Зато жить становится веселее! А ты — занудная и скучная!» После преображения героини стилистами Сергей пообещал воплощать свои фантазии в реальность и обеспечить жену новой подушкой безопасности.

В поисках идеального мужчины

Пятница. Елена уверена, что у ее подруги Марии есть все для того, чтобы завоевать мужчину высшей категории, кроме внешних данных. Мария образованна, интеллектуальна, может поддержать любой разговор, но почему-то каждый раз мужчина ее мечты проходит мимо. Сама Мария тоже считает, что причина, по которой рядом с ней до сих пор нет интеллигентного и обеспеченного мужчины — это ее неидеальные фигура и внешность.