«Мы все плачем»: в шоу «Маска» рассекретили Панду

В полуфинале шоу «Маска» не обошлось без сюрпризов. С самого начала выпуска интригу задал специальный гость – Зайка. В розовом костюме ни один член жюри не смог угадать певицу Юлианну Караулову. В середине передачи выступил еще один гость — Львенок. Сюрпризом для всех присутствующих стал Александр Шоуа под маской этого персонажа.

А вот номинантами на выбывание оказались Панда и Олень. Большинством голосов жюри маску снял черно-белый медведь. Ни для кого не оказалось сюрпризом, что в костюме панды оказался Влад Топалов. Супруга артиста Регина Тодоренко с самого первого выпуска шоу была уверена, что это – ее муж. И оказалась права. Она не смогла сдержать слез и отправилась обнимать возлюбленного на сцену. «А что ты плачешь-то? — улыбнулся супруге Топалов, на что Регина призналась: «Я расчувствовалась».

«Мы все плачем, Владик, мы все рыдаем!» — подхватил Филипп Киркоров. И продолжил: «Я всегда знал, что ты очень многогранный, очень талантливый, разносторонний музыкант, артист, смешной, с юмором, а в этом проекте я тебя открыл как потрясающего отца, мужа, вы такая красивая пара!».

Топалов рассказал, как ему удалось сохранить в тайне от супруги свое участие в шоу: «Мне повезло, что она работает, ее тоже частенько нек бывает дома, и в эти промежутки как-то удавалось».

В проекте осталось три участника – Попугай, Волк и Лев. В следующее воскресенье на НТВ – финал шоу «Маска».