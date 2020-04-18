«Мне стало плохо»: Шукшина припомнила, как внучка опустошила ее святую комнату

Актриса до сих пор не может простить Анне исчезнувших вещей и проданной квартиры в Петербурге.

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина до сих пор не может простить внучке исчезновения ее личных вещей и продажи квартиры в Петербурге. Лере Кудрявцевой прославленная актриса рассказала, что официально Анна является наследницей первой ступени. С имуществом живой артистки девушка распорядилась по-своему: она выбросила из «молельной» Федосеевой-Шукшиной все ценное, что там было.

Стоило артистке вернуться домой, как вместо любимого дивана и статуэток она увидела большую кровать родственницы.

«Я говорю: «А где?». Она мне – выбросила! Я рыдала, просто ревела, мне стало плохо!! Говорю: «Аня, ну как ты могла?». Ну ладно, выбросила. Спрашиваю, куда. Она: «На помойку». Не пойду же я там шариться! Потерпела два-три дня, а потом сказала: «Аня, мне это не нравится. Ты знаешь, что это за комната для меня». «И что?», — спросила она. Потом крикнула она правнуку: «Славик, уезжаем». Ну пусть едут», — с грустью вспомнила болезненный эпизод она.

После того, как Аня продала петербургскую квартиру, которая ей предназначалась, Федосеева-Шукшина даже судилась с ней. Однако, в оформлении иска актрисе отказали, поскольку была оформлена дарственная.