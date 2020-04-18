Эдуард Ханок извинился перед Пугачевой, а Сергей Зверев признался ей в любви

Недавно свой день рождения отметила Алла Пугачева. Она впервые праздновала такое событие в самоизоляции. До сих пор многие друзья и коллеги передают ей теплые слова и поздравляют с 71-летием. В передаче «Привет, Андрей!» Сергей Зверев исполнил свой хит «Что ты делаешь, Алла?». Более того, он вспомнил, как она ему помогала, а также посоветовала начать петь.

«Ведь она перевернула мою жизнь! Просто жил человек и жил, я такой был счастливый, думал, что я на своем месте. Я что мог подумать, что буду собирать такие огромные залы? И что люди будут ходить толпами?», — высказался он.

По словам шоумена, Алла Борисовна позвала его с собой в тур. Сначала он не собирался ехать с артисткой, но в итоге совершил это путешествие и остался доволен. Правда был неловкий момент, когда Примадонна отправилась с одним чемоданом, а у Зверева с собой было раз в 10 больше багажа.

«Восемь городов, значит восемь банкетов. Я же не могу в одном и том же прийти. Взял восемь костюмов, а к ним восемь пар разной обуви. А как я надену костюм с одними туфлями в последний путь? А вы видели мои ботинки?», — стал рассказывать парикмахер. Он признался, что прихватил наряды и для Пугачевой, а также разные укладочные средства.

«Мне Алла очень нравилась и нравится. Я за ней ухаживал и ничего страшного. Конечно, я приударил. У меня совершенно было четкое понимание, что я за ней ухаживаю, мне так она нравится. Художник, он не может. Если он не любит свою музу, то как творить?», — пояснил Сергей.

По его словам, однажды сама Алла Борисовна сказала, что ему нужно начать петь. Именно она стала его вдохновителем, так как до этого шоумен появлялся с ней на сцене и делал ей укладку, пока она пела. Также Зверев поделился наблюдением, что теперь певица часто носит украшения, хотя раньше часто обходилась без них. Шоумен сам лично подарил ей крупное кольцо с перьями. «У нее вкус какой», — подчеркнул он.

Вышел на связь со студией из Минска Эдуард Ханок, который одно время активно писал песни. Он выпустил книгу про Пугачеву, которую назвал «Пугачевщина». После этого много лет композитор не хотел извиняться перед певицей.