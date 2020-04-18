«Разрешается выходить на улицу»: Шатунов рассказал, как переживает карантин в Германии

В связи с пандемией коронавируса звезды вынуждены сидеть дома. Даже студия Андрея Малахова опустела. Теперь в передаче «Привет, Андрей!» принимают участие только молодые артисты. А вот людей в возрасте телеведущий старается не приглашать на съемки во время пандемии. В очередном выпуске передачи он связался с Юрием Шатуновым, который коротает дни в Германии.

«Я стараюсь соблюдать все меры предосторожности. Сидим дома с семьей, а на улицу выходим только по мере необходимости, надеваем маски и перчатки», — поделился певец.

Он отметил, что в Германии люди переживают пандемию так же, как и в других странах. «По правилам, разрешается выходить на улицу, если позволяет погода, только семьями. И, конечно, поменьше контактов с посторонними людьми», — пояснил артист.

Шатунов не стал скрывать, что его детям было сложно перейти на дистанционное обучение. 13-летний сын Дэннис и семилетняя дочь Эстелла находятся под присмотром родителей. По словам артиста, им пришлось установить специальные программы на компьютер, чтобы они могли контролировать свою почту.

«Дети учатся. Онлайн у них происходит обучение. В общий чат выходит учитель и дает ряд наставлений. На этом все», — рассказал Юрий.

Он уже подготовился к Пасхе. На его столе были куличи и яйца. «Мы придерживаемся старых традиций», — отметил певец. Он признался, что часть концертов он перенес на осень, а другие на следующий год. По словам артиста, никто не знает, когда режим самоизоляции будет снят.

Андрей Малахов напомнил, что недавно свой день рождения отпраздновала Алла Пугачева. Он поинтересовался у гостя, что тот может пожелать Примадонне.