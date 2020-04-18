«Разрешается выходить на улицу»: Шатунов рассказал, как переживает карантин в Германии

В связи с пандемией коронавируса звезды вынуждены сидеть дома. Даже студия Андрея Малахова опустела. Теперь в передаче «Привет, Андрей!» принимают участие только молодые артисты. А вот людей в возрасте телеведущий старается не приглашать на съемки во время пандемии. В очередном выпуске передачи он связался с Юрием Шатуновым, который коротает дни в Германии.
«Я стараюсь соблюдать все меры предосторожности. Сидим дома с семьей, а на улицу выходим только по мере необходимости, надеваем маски и перчатки», — поделился певец.
Он отметил, что в Германии люди переживают пандемию так же, как и в других странах. «По правилам, разрешается выходить на улицу, если позволяет погода, только семьями. И, конечно, поменьше контактов с посторонними людьми», — пояснил артист.
Шатунов не стал скрывать, что его детям было сложно перейти на дистанционное обучение. 13-летний сын Дэннис и семилетняя дочь Эстелла находятся под присмотром родителей. По словам артиста, им пришлось установить специальные программы на компьютер, чтобы они могли контролировать свою почту.
«Дети учатся. Онлайн у них происходит обучение. В общий чат выходит учитель и дает ряд наставлений. На этом все», — рассказал Юрий.
Он уже подготовился к Пасхе. На его столе были куличи и яйца. «Мы придерживаемся старых традиций», — отметил певец. Он признался, что часть концертов он перенес на осень, а другие на следующий год. По словам артиста, никто не знает, когда режим самоизоляции будет снят.
Андрей Малахов напомнил, что недавно свой день рождения отпраздновала Алла Пугачева. Он поинтересовался у гостя, что тот может пожелать Примадонне.
«Алла Борисовна — замечательный человек. Мне с ней действительно довелось познакомиться неожиданным способ для меня. Я был приглашен в ее гримерку. И ч понимал, к кому я иду, но не понимал зачем. Когда я вошел, то это было знаковое событие. Я понимал, что она не будет разговаривать со мной, как со всеми моими коллегами. Это было такое материнское отношение. Она сказала мне замечательные вещи. Не буду их озвучивать, хочу сохранить их до конца своих дней. Алле Борисовне хочу пожелать крепкого здоровья, поздравить с прошедшим днем рождения и сказать, чтобы она себя берегла», — высказался Шатунов.