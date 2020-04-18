Мурашки по коже: воспитанник Гагариной шокировал аудиторию высотой взятых нот

Артем Фокин из Севастополя шокировал аудиторию высотой взятых нот в новом выпуске шоу «Голос.Дети». В пятницу, 17 апреля, на Первом канале состоялся полуфинал, по итогам которого каждый из наставников выбрал своего претендента на главный приз. Так, Полина Гагарина сделала свою ставку на юношу из Севастополя – воспитанника местной вокальной школы со звучным названием Ardente.
В полуфинале Фокин представил зрителям по ту сторону экрана знаменитую песню Витаса «Опера №2». Аудитория сразу после выступления поспешила отметить – в эпизодах, где нужно было брать высокие ноты, Фокин был ничуть не хуже самого артиста, демонстрируя абсолютный максимум своих возможностей.
Позже в комментариях в Сети люди отмечали – от выступления Фокина у них побежали мурашки. Некоторые отметили визуальное сходство Артема и Витаса – те же большие глаза и горящий в них огонек. Положительно оценили артистический талант мальчика и наставники – Меладзе и Баста.
«Это было очень пронзительно», — резюмировал Вакуленко.
Именно Фокин, стоит отметить, и будет представлять Гагарину в финале, который пройдет уже 24 апреля. Ему удалось набрать более 50% голосов и обогнать девчонок-соперниц.