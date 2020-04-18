Мурашки по коже: воспитанник Гагариной шокировал аудиторию высотой взятых нот

Артем Фокин из Севастополя шокировал аудиторию высотой взятых нот в новом выпуске шоу «Голос.Дети». В пятницу, 17 апреля, на Первом канале состоялся полуфинал, по итогам которого каждый из наставников выбрал своего претендента на главный приз. Так, Полина Гагарина сделала свою ставку на юношу из Севастополя – воспитанника местной вокальной школы со звучным названием Ardente.

В полуфинале Фокин представил зрителям по ту сторону экрана знаменитую песню Витаса «Опера №2». Аудитория сразу после выступления поспешила отметить – в эпизодах, где нужно было брать высокие ноты, Фокин был ничуть не хуже самого артиста, демонстрируя абсолютный максимум своих возможностей.

больше по теме Зрители определили финалистов шоу «Голос.Дети» Завершающий эпизод Первый канал покажет уже 24 апреля.

Позже в комментариях в Сети люди отмечали – от выступления Фокина у них побежали мурашки. Некоторые отметили визуальное сходство Артема и Витаса – те же большие глаза и горящий в них огонек. Положительно оценили артистический талант мальчика и наставники – Меладзе и Баста.

«Это было очень пронзительно», — резюмировал Вакуленко.

Именно Фокин, стоит отметить, и будет представлять Гагарину в финале, который пройдет уже 24 апреля. Ему удалось набрать более 50% голосов и обогнать девчонок-соперниц.