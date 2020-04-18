Зрители определили финалистов шоу «Голос.Дети»

Зрители определили финалистов седьмого сезона шоу «Голос.Дети». Условный полуфинал состоялся в минувшую пятницу, 17 апреля. В течение выпуска каждый участник команды должен был исполнить сольную песню, по итогам которой аудитория выберет – пройдет ребенок дальше и будет ли защищать интересы «звездного тренера» дальше.

Первой на сцену вышла команда Валерия Меладзе. Между собой сражались две Софии – Бутаменок и Фоменко, а также Кирилл Александров. Последний, по мнению артиста, оказался наиболее убедителен, именно поэтому его и выбрал Валерий. Дальше эстафетную палочку приняла команда Гагариной: Таисия Скоморохова, Артем Фокин и Варвара Глуховая. Победителем вновь оказался юноша – он исполнил знаменитую «Оперу» ничуть не хуже Витаса. По итогу выступления, Фокин набрал более 50% голосов и отправился в финал.

Завершила отбор тройка Басты. Елизавета Сметанникова, Анна Прокопенко, а также Иван Кургалин. Последний обошел девчонок за счет харизмы, исполнив песню «На берегу неба» Димы Билана. Вакуленко остался доволен своим воспитанником и заявил, что тот справился с поставленной задачей, даже несмотря на подростковые изменения в голосе.

Гранд-финал зрители увидят уже 24 апреля.