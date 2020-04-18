«По-хамски относились»: Баста повздорил с Меладзе в новом выпуске «Голоса»

Валерию не понравилось, как его коллега по сцене выразился по поводу его репертуара.

Валерий Меладзе и Баста повздорили в новом выпуске «Голоса». В минувшую пятницу, 17 апреля, в «Дополнительном этапе» отобрали всех финалистов от каждой команды. Несмотря на пандемию коронавируса, организаторы приняли решение не отменять съемки, но обеспечить необходимые меры безопасности – помещение обрабатывалось с определенной периодичностью, участникам запретили рукопожатия и объятия.

После того, как в конце выступили все участники команды Басты, наставник поспешил поблагодарить своих подопечных. Оценивая выступление Кургалина, рэпер назвал лирические песни банальными, что очень задело Меладзе.

«Очень сложно парням петь красивые, но где-то по-хорошему банальные песни о любви. Ты настолько по-мужски подошел к исполнению этого трека, что все получилось», — емко высказался он.

Меладзе поспешил вмешаться.

«Не слушай Василия! В любом возрасте приятно такое петь! И не надо называть эти песни банальными. За ними прошлое, настоящее и будущее», — заявил Валерий.

Баста, в свою очередь, поспешил подметить – Меладзе, вообще-то, взрослый человек, но позволяет себе перебивать молодняк.

«Я свидетель. Полина и Валерий просто по-хамски относились, не давали тебе сказать», — констатировал происходящее Нагиев.