Недельный план: Бадоеву удивили нюансы работы спасателей в Майами

Ведущую программы «Жизнь других» удивили нюансы работы спасателей в Майами. В новом выпуске шоу журналистка отправилась в Америку, чтобы предметно разобраться в особенностях местного уклада. Выяснилось, что существование в райском городе имеет некоторые нюансы, которые не встречались опытной путешественнице ранее.

Так, например, в Майами развит родовой туризм – сюда специально съезжаются беременные женщины со всего мира, поскольку именно в этом населенном пункте действуют особые правила. Помимо прочего, будущие матери могут быть уверены – им здесь окажут квалифицированную помощь.

Одной из самых престижных профессий в Майами является спасатель. Жанне удалось познакомиться с одним из супергероев, который рассказал, что у людей его профессии есть даже свои негласные недельные планы. Так, за семь дней спасатели вытаскивают из воды по 3-4 человека. Ежегодно люди этой профессии получают около 4 миллионов рублей. Чтобы зарабатывать больше, нужно получить профильное образование, которое обойдется также не меньше 4 миллионов «золотых».

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