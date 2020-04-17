«Ты станешь лучше Джигана»: Воля и Харламов пообещали Урганту хорошие подарки на день рождения

Павел Воля пообещал Иван Урганту драгоценный подарок в честь дня рождения. Напомним, 16 апреля телеведущий отметил 42-летие. В эфире одноименной передачи Иван появился на кресле гостя, а ведущими стали обычные зрители.

Поспешили пригласить именинника к себе и Павел Воля с Гариком Харламовым. В задушевной домашней беседе по «Скайпу» юмористы поздравили коллегу, а Воля пообещал одарить Ивана кое-чем ценным, что есть у него в кабинете.

«Иван, мы тебя поздравляем! Эти аплодисменты тебе! Это пешка серебряного цвета. Это подарок тебе от меня, когда все пройдет, я вручу тебе ее лично. Ты будешь носить ее на шее и станешь лучше Джигана, поверь», — улыбнулся Воля.

Гарик Харламов тоже не остался в стороне и заявил – подарок припас и он.

«Это пропуск на один день. Ты можешь проехать куда-нибудь – за хлебом там, я не знаю», — посмеялись они.

В беседе с напарниками Иван отметил: единственный плюс работы ведущего на телевидении заключается в том, что он беспрепятственно может ездить куда угодно, ведь пропуск у него уже есть. Подобное заявление, впрочем, желавшего порадовать Урганта Харламова не расстроило, ведь у резидента есть время, чтобы найти дар получше.