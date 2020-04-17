День Пугачевой, новый участник «Маски» и побег Криворотова: что покажут по ТВ в эти выходные

Какие передачи, сериалы и фильмы можно посмотреть в субботу и воскресенье.

Субботу, 18 апреля, Первый канал объявил днем Аллы Пугачевой. На этой неделе легенда отечественной эстрады отметила 71-летие. Сразу несколько программ и фильмов будут посвящены Примадонне. В 10:05 Алла Борисовна станет гостьей в программе «Познер», где ответит на самые разные вопросы журналиста. В 13:30 в эфире Первого – биографический документальный фильм «Алла Пугачева. И это все о ней…». Зрители увидят в нем уникальные архивные материалы, фрагменты передач с участием певицы, а также ее интервью разных лет.

Продолжит эфир в 17:45 документальный фильм «Максим Галкин. Моя жена — Алла Пугачева». Зрители узнают из первых уст историю любви самой яркой пары шоу-бизнеса. Юморист, а также ближайшее окружение Примадонны – ее шестилетние дети Лиза и Гарри Галкины, Кристина Орбакайте, Никита Пресняков, Дени Байсаров, Клавдия Земцова, Владимир Пресняков, Валентин и Марина Юдашкины и многие другие друзья и коллеги артистки расскажут о той Пугачевой, которую знают лично они.

Завершит день Аллы Борисовны еще одна передача с участием Примадонны — программа «Сегодня вечером» — «Опережая моду: Примадонна и ее модельеры». В 21-00 за круглым столом соберутся друзья Пугачевой Татьяна Тарасова, Филипп Киркоров, Валентин и Марина Юдашкины, Валерий Леонтьев и поговорят на тему моды и нарядов легенды эстрады.

На телеканале «Россия 1» в субботу, 18 апреля, решили устроить настоящий праздник в эфире шоу «Привет, Андрей!» и отметить дни рождения всех звезд, которые на этой неделе стали именинниками. Действительно, таких оказалось очень много – Татьяна Навка, Алла Пугачева, Валерия, Кристина Асмус. Присоединиться к празднованию может любой телезритель! Начало в 18 часов. В воскресенье, 19 апреля, в 11:30 большой пасхальный концерт Николай Баскова «Верую». В 17:30 продолжение нового сезона яркого телепроекта «Танцы со звездами».

На НТВ в субботу в 21:00 в гостях у Леры Кудрявцевой на передаче «Секрет на миллион» — известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Это вторая часть программы, в которой вдова Василия Шукшина продолжит свою исповедь. О чем не признавалась практически никому.

А в воскресенье в 20:10 – продолжение самого загадочного и секретного шоу сезона на НТВ – шоу «Маска». Конкурс близится к финалу. Но тайн от этого меньше не становится. А организаторы дополняют программу все новыми идеями. На этот раз на сцене перед жюри выступит еще один специальный гость – Зайка. Судьям снова предстоит непростая головоломка – отгадать, кто прячется в этом милом персонаже.

На ТНТ в субботу с 12 до 19 часов в эфире сериал «Чернобыль. Зона отчуждения». А в воскресенье, 19 апреля, – продолжение реалити-сериала «Солдатки». Вечер завершит очередной выпуск романтического проекта «Холостяк» с Антоном Криворотовым. Жених сбежит с Дарьей Хаитметовой от телекамер, и пара окажется почти на целые сутки наедине. Куда они убежали и что между ними произошло, сможем узнать, включив ТНТ в 20:30.

На СТС суббота не пройдет без фильмов. В 21:00 фэнтэзи «Оз. Великий и ужасный», а на следующий день в это же время – фантастика от Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».