«Я Стаса не видела уже года четыре»: Проклова ответила на «разоблачение» шоу «Секрет на миллион»

Актриса Елена Проклова находится в полном недоумении от того, что актер Станислав Садальский приплел ее имя к скандалу вокруг шоу «Секрет на миллион». Рейтинговая программа с Лерой Кудрявцевой идет по выходным дням на канале НТВ. У нее огромная армия поклонников.

Напомним, что ранее Садальский заявил, что якобы именно Проклова рассказала ему о «подставе» на шоу. Как заявил актер, никакого вопроса на миллион нет. Зрителей просто обманывают, а главных героев проекта просят подыграть.

«Я Стаса уже не увидела года четыре. Ничего подобного я Стасу не говорила, не знаю, откуда у него эта информация. Знаете, миллион ведь немаленькие деньги». Елена Проклова

По словам актрисы, она бы с удовольствием согласилась за миллион рублей открыть один из своих секретов. Правда, тот секрет, который ей предлагали открыть в свое время на проекте, касается не только ее, поэтому она отказалась. Как добавила звезда, винить Садальского она не будет. Каждый человек, по ее мнению, может говорить, что угодно. Кстати, сама Проклова сейчас на самоизоляции в Сочи, сообщает «Комсомольская правда».