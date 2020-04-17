Уединились без камер: холостяк Криворотов и Дарья Хаитметова скрылись от всех

В новом выпуске шоу станет известно, где они были и почему девушка не вернулась ночевать на виллу?

Новый выпуск самого романтического шоу сезона «Холостяк» на ТНТ преподнесет телезрителям массу тайн и загадок. Не меньше вопросов окажется у участниц проекта после того, как Антон Криворотов сбежит с Дарьей Хаитметовой от телекамер, и пара окажется абсолютно наедине.

Дело в том, что в следующем выпуске жених пригласит Дашу на свидание, но все пойдет не по правилам: герои просто-напросто сбегут от съемочной группы и проведут вместе день и ночь в Лиссабоне без наблюдения. Но чтобы запечатлеть это совместное времяпрепровождения не только в собственной памяти, Антон взял с собой GoPro.

Где были участники этой ночью – неизвестно, но на виллу Даша не вернулась. А появилась уже в свадебном платье на следующий день в местной заброшенной церкви. Остальные шесть девушек пришли туда же, но зачем? И чем закончится этот интригующий сюрприз от Антона?

Новый выпуск шоу «Холостяк» выйдет совсем скоро — в это воскресенье, 19 апреля, на ТНТ в 20:30.