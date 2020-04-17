«Плодиться и размножаться»: рэпер Птаха задумался о потомстве в «Последнем герое»

Очередной выпуск реалити-шоу «Последний герой» окажется одним из самых трогательных и семейных. Дело в том, что организаторы решили устроить участникам неожиданный сюрприз и привезли на остров каждому близких и родственников.

К рэперу Птахе приехала его супруга Лана. Возлюбленные очень соскучились друг по другу и после испытания уединились на берегу океана. В этот момент музыкант сделал неожиданное признание:

«Подзагорел, похудел, чувствую себя отлично, почистил организм и готов к продолжению рода. Будем ребенка делать. Плодиться и размножаться, как завещал Господь» — обратился музыкант к возлюбленной.

На что жена ответила согласием. Перейдут ли супруги от слов к делу прямо на острове, телезрители смогут узнать совсем скоро – новый выпуск реалити-шоу «Последний герой» на ТВ-3 в субботу, 18 апреля, в 19-00.