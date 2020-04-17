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Соловьев оправдался за слова об увольнении своих сотрудников, «работающих на Уткина»

Как отметил тележурналист, он нигде не является начальником.

Соловьев оправдался за слова об увольнении своих сотрудников, «работающих на Уткина»
Соловьев назвал шуткой слова об увольнении своих сотрудников/http://globallookpress.com/

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что не собирается увольнять своих сотрудников, которых он ранее в шутку объявил людьми, работающими на спортивного комментатора Василия Уткина.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как Соловьев выразил недовольство своими сотрудниками, не опубликовавшими вовремя твит Василия Уткина, с которым у него идет словесная перепалка. Он пригрозил им увольнением, добавив, что пребывает в бешенстве. Многие зрители после программы посчитали, что назревает скандал.

Как отметил Владимир Соловьев, он совсем не начальник для своих сотрудников. Резкие слова в их адрес он сказал, чтобы привлечь дополнительное внимание к своей программе. Свою реплику он назвал внутренним приколом, на которую никто из них не обиделся, сообщает riafan.ru.

«Создается такое ощущение мыльной оперы или сериала. Нет никакого конфликта руководителя и подчиненных, а все сотрудники притом не мои».

Владимир Соловьев

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