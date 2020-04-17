Тимур Еремеев серьезно обогатился на скандале вокруг родства со Спартаком Мишулиным

Сегодня его заработки составляют примерно три миллиона рублей в месяц.

Актер Тимур Еремеев, который два года назад объявил, что является внебрачным сыном актера Спартака Мишулина, серьезно обогатился на скандале. Только за участие в ток-шоу он каждый раз получал примерно по полмиллиона рублей.

Напомним, что единственная дочь Спартака Мишулина, Карина, утверждала, что Еремеев — обыкновенный самозванец. К ее отцу, как утверждала девушка, этот молодой человек не имеет никакого отношения.

В итоге был сделан ДНК-тест, который подтвердил, что Еремеев действительно родственник Спартака Мишулина. Причем сам актер сразу же сказал, что на наследство звездного отца он претендовать не собирается. Кстати, после скандалов Карина потеряла работу в театре. А вот сам Еремеев стал хорошо зарабатывать. Предложения посыпались как из рога изобилия.

Сегодня, по предварительным подсчетам, Тимур Еремеев зарабатывает в пять раз больше Карины. Он играет в антрепризных спектаклях. В марте нынешнего года Еремеев заменил в программе «На самом деле» на Первом канале гражданского мужа Жанны Фриске Дмитрия Шепелева. Как поговаривают эксперты, сегодня молодой человек получает не меньше трех миллионов рулей в месяц, сообщает «Комсомольская правда».