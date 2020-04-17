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«Пусть посылают проклятья»: продюсер «Зулейха открывает глаза» осталась довольна ажиотажем вокруг сериала

Ирина Смирнова уверена: если продукт вызвал столь бурную реакцию у аудитории, значит, съемочная команда сработала грамотно.

«Пусть посылают проклятья»: продюсер «Зулейха открывает глаза» осталась довольна ажиотажем вокруг сериала
Кадр из фильма/ Фото: кинокомпания «Русское» и телеканал «Россия 1»

Продюсер нашумевшего сериала «Зулейха открывает глаза» Ирина Смирнова осталась довольна произведенным на зрителя эффектом. Напомним, с первыми эпизодами зритель мог ознакомиться уже на днях. Сразу после выхода ленты в Сети появились противоречивые отзывы: кто-то писал, что после первой серии однозначно не будет продолжать просмотр, другие наоборот восхищались увиденным. Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова и вовсе заявила о том, что ее затравили — сейчас артистке поступают проклятия в соцсетях.

Порталу Teleprogramma.pro продюсер сериала Ирина Смирнова рассказала, что произведенным эффектом она и съемочная группа остались довольны. Эксперт рассудила, что раз вокруг продукта ведутся такие масштабные споры, значит, работа была проведена колоссальная.

Фото: кинокомпания «Русское» и телеканал «Россия 1»
Кадр из фильма/ Фото: кинокомпания «Русское» и телеканал «Россия 1»

«Такого уровень хайпа я не ожидала! Значит, что-то правильно сделали, значит, зацепили, пусть ругаются и посылают проклятья, но то, что люди так бурно реагируют, говорит об одном: мы своей цели добились!» — высказалась она.

Смирнова также подчеркнула: большинство обвинений в «очернении светлого прошлого» не вполне корректны. Сериал, по убеждению продюсера, транслирует исторически зафиксированные факты, отрицать которые неразумно.

«Тут и сказать нечего — это люди, не знающие истории. Одно радует, что теперь хотя бы часть людей задумаются, познакомятся с собственной историей», — резюмировала она.

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