«Это вредный бред»: Онищенко и Людмила Лусс подвергли критике «учения» Кашпировского

Влиятельные врачи рассказали о том, несет ли что-то полезное целитель из 90-х своими сеансами в YouTube.

Жители России снова чувствую себя угнетенно в период, когда нужно сидеть дома. Многие столкнулись с экономическим кризисом, поэтому вновь остро встал вопрос с безработицей. Сложившаяся ситуация одних людей лишила работы, а у других значительно снизился доход. И вот, как будто специально в этот период вернулся целитель из 90-х Анатолий Кашпировский, который в свое время собирал миллионы людей у экранов, проводя якобы оздоровительные сеансы.

Теперь мужчина, называющий себя целителем, проводит учения в YouTube. Один из первых его эфиров был посвящен коронавирусу. Кашпировкий говорил о том, что вирус может мутировать и мир в опасности. Затем он стал давать рекомендации пользователям Сети, находящимся в самоизоляции. По его словам, при коронавирусе следует правильно питаться, находиться в изоляции и следить за иммунной системой. Анатолий взялся за старое. Он включил гипнотическую музыку и показал два упражнения, которые назвал профилактическими.

«Я приступаю к тому, чтобы возбудить иммунную систему такими косвенными способами, влияя на вашу ткань, потому что изменение цвета глаз влечет повышенную готовность сопротивляться инфекции», — говорил Кашпировский.

Для портала Teleprogramma.pro высказал свое мнение о сеансах целителя известный врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко,

«Возбуждают не иммунитет, а что-то другое, а иммунитет формируют и поддерживают. Поэтому это вредный бред», — заверил эксперт. При этом политический деятель добавил, что сеансы Кашпировского могут нести душевное спокойствие особо доверчивым людям, а в этом ничего плохого нет. А вот лечебного и и профилактического эффекта в них точно нет.

А вот доктор медицинских наук, профессор Людмила Лусс была более критична в адрес целителя. По словам женщины, учения Кашпировского не были доказаны исследования и могут негативно действовать на людей с неустойчивой психикой.

«Люди с патологией нуждаются в выявлении этой патологии и назначении адекватной терапии. А они тратят время на эти странные вещи, что может привести к различным осложнениям», — заявила Лусс.

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