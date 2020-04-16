Мир на карантине: Михалкова, Табаков, Лагашкин и Колокольников примут участие в проекте «Изоляция»

Актеры будут в формате онлайн выходить на связь с людьми со всего мира.

Эпидемия коронавируса вынудила многих из жителей России и мира проводить время не на любимой работе, а в четырех стенах самоизоляции. Чтобы как-то скрасить эти не самые приятные дни, на ivi с 15 апреля выходит реалити-проект посвященный жизни в карантине.

«Изоляция» покажет, как изменился наш мир под давлением коронавируса. Салон красоты в квартире, йога на кухне и бесконечные разговоры за столом — теперь это целый новый мир для большинства из нас. Популярные актеры, звезды шоу-бизнеса и представители самых разных профессий расскажут, во что превратилась и как преобразилась их жизнь под воздействием эпидемии.

«Изоляция» станет первооткрывателем новой линейки контента под названием «ivi на карантине» и будет показывать не только изменения в жизни людей, но и о том, как меняются целые города и страны. Каждую серию актеры Надежда Михалкова, Павел Табаков, Максим Лагашкин и Юрий Колокольников будут в формате онлайн выходить на связь с людьми из самых разных стран и городов мира.