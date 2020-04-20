Участница «Солдаток» Алина Клаптева: «Иногда наступает точка невозврата — могу расплакаться и истерить»

На ТНТ продолжается шоу «Солдатки», в котором девушки попадают в армию и учатся там выживать. Красоткам предстоит пройти курс молодого бойца: стрелять, отжиматься, одеваться за 5 минут и командовать. А те, кто не справляются – покидают проект.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с участницей Алиной Клаптевой. Девушка рассказала нам, зачем пошла на шоу, что у нее происходит на личном фронте и как родители отреагировали на проект «Солдатки».

— Зачем тебе армия?

— Пока у меня даже в голове это не укладывается! Я пришла на кастинг с подругой за компанию, а в итоге сама прошла. Это мой первый подобный опыт. Я даже фотографироваться не люблю, для меня это стресс.

— Почему? Неужели у тебя есть комплексы насчет внешности?

— Мне просто не надо это. Я на журналиста учусь, поэтому мне больше интересно разговаривать с людьми, брать интервью, отвечать. Фотографии – это слишком плоско.

— Какой ты себе представляешь армию?

— Папа служил, рассказывал много историй. Я много времени проводила с ним в детстве, слушала солдатские байки. Я понимаю, что мне будет сложно, в первую очередь, эмоционально. Находиться с незнакомыми людьми в замкнутом помещении – это постоянный стресс.

— А папа знал, что ты собралась в армию?

Папа поддержал, говорит, пусть идет, посмотрим на нее, поприкалываемся. У меня вообще веселая семейка!

Сказали, что раз мой брат не пошел служить в армию, теперь на мне эта ответственность. Я уже планирую, как буду отмечать свой дембель. Первый вечер проведу в шумной компании, а потом уеду путешествовать.

— Думаешь, в армии будет легко?

— Я сначала думала, что это будут физические нагрузки, но с другой стороны, меня можно задеть словом. Я иногда могу впасть в такое загруженное состояние, которое может мне помешать справляться с заданиями и дисциплиной.

— Ну, на шоу конфликты – частое явление. Как думаешь выходить из них?

— Да даже в детстве если я видела, что в семье кто-то конфликтует, я уговаривала их сесть за стол переговоров и сама выступала модератором этой беседы. Пыталась, чтобы все друг друга слышали и слушали.

— А если человек совсем не идет на контакт? На телепроекте так тоже часто бывает.

— Иногда я долго коплю в себе эмоции, и наступает такая точка невозврата, когда могу расплакаться, начать истерить. В таких ситуациях мне может помочь только мама, ее поддержка. Хоть я и папина дочка. Так сложилось, что папа закладывал в меня воспитание, моральные принципы, а мама всегда оказывала эмоциональную поддержку.

— Ты веришь в женскую дружбу?

— Нет, мне интереснее общаться с парнями. Я, конечно, верю в женскую дружбу, но не все девушки умеют дружить. Например, недавно моя подруга переспала с моим бывшим парнем…

— Ого! Как ты отреагировала?

— Поговорила. Сказала, что мне это не нравится, что так не поступают. Я всегда примеряю на себя все ситуации, и я бы так точно не поступила.

— Какой совет ты дала себе перед стартом проекта?

— Быть собой. Я не умею сдаваться. Мне может быть больно, неприятно, но я переступлю через себя и пойду дальше.