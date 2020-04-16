«Извиняюсь за вид»: Глюкоза появилась в программе Урганта в одной подушке

Певица Наталья Ионова (Глюкоза) предстала в программе «Вечерний Ургант» в необычном виде: вместо платья или костюма на ней оказалась подушка.

Постельную принадлежность Ионова украсила широким кожаным ремнем с блестящими металлическими элементами. Черные туфли на высоком каблуке с открытым мысом, а также серебристые длинные серьги завершили образ певицы.

Отметим, что Иван Ургант не стал отставать от своей гостьи и тоже вышел к камерам практически в таком же виде, блеснув стройными ногами и отличной физической формой. Он шутливо объяснил свое поведение.

«Я извиняюсь за такой идиотский вид. Мы с Наташей решили сделать для себя челлендж, а нашу одежду украли, и просто не в чем выходить в студию», — сказал Иван.

Ранее флешмоб с подушками #pillowchallenge поддержал Алексей Ягудин, который дополнил образ обувью на высоком каблуке и женским париком. Получилось довольно смешно.