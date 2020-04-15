Любовь на удаленке: звезды ТНТ поделятся своими чувствами с телезрителями

В гостях у Азамата Мусагалиева во втором выпуске специального антивирусного шоу «Почувствуй нашу любовь дистанционно» — звезды телеканала ТНТ, а также король отечественной поп-музыки Филипп Киркоров и футболист Александр Кокорин. Они поддержать телезрителей, которые в эти дни продолжают находиться в самоизоляции, и расскажут, как сами коротают будни.

Со стендапом в студии у Мусагалиева выступят комики Алексей Щербаков и Юлия Ахмедова. Дистанционно, по видеосвязи, покажут, чему научились за это время участники проектов «Танцы» и «Песни». В шоу «Где логика?» на удаленке сыграют Филипп Киркоров и Екатерина Варнава, которая не так давно стала героиней клипа «Романы».

Кроме того, на видеосвязь выйдет и знаменитый футболист Александр Кокорин. Спортсмен как никто другой знает, что значит лишиться свободы и простых радостей в жизни, поддержит телезрителей и расскажет, как поддерживать свою форму в четырех стенах.

Эфир нового выпуска «Почувствуй нашу любовь дистанционно» состоится 16 апреля в 21:00 на ТНТ.