«Не надо нас искать. Мы уже там»: покойный Бодров явился во сне Дубровской

Как отметила актриса в студии программы «Судьба человека» , от трагедии у нее до сих пор идут мурашки по телу.

Актриса Анна Дубровская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как актер и режиссер Серей Бодров – младший явился ей однажды во сне. Звезда в 2002 году принимала участие в съемках фильма «Связной». Кармадонское ущелье она покинула в день трагедии. От смерти ее спасло только чудо. Напомним,что тогда при сходе ледника Колка погибла вся съемочная группа режиссера вместе с ним.

«Мне приснился сон. Высокий деревянный забор, на котором сидел Сережа. Я спросила его: «Где вы? Как вас найти?» И тут он мне ответил: «Не надо нас искать. Мы уже там. У нас все хорошо». Я проснулась и только в тот момент осознала, какая трагедия произошла». Анна Дубровская

Интересно, что сама актриса также изначально была в списках пропавших без вести. По ее словам, это случилось из-за первоначальной неразберихи.

«Там, конечно, были и чудесные спасения. К примеру, девочка, ассистентка режиссера, уцелела. Ее отправили за кремом для лица от загара. На съемках светило яркое солнце. Она уехала во Владикавказ, когда все случилось. Такие вещи приводят в какой-то трепет. Насколько человек зависим от обстоятельств», — заметила Дубровская.