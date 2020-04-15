«Завтра выясним»: после визита Бабкиной состав «Вечернего Урганта» протестировали на CoViD-19

Ведущий программы «Вечерний Ургант» объявил в эфире, что всю съемочную группу, за исключением Мити Хрусталева, протестировали на коронавирус. Бывший резидент Comedy Woman избежал проверки из-за собственной оплошности.

Мужчина явился на работу после приема пищи и чистки зубов. Оказывается, чтобы результат был корректным, этого делать нельзя. Поэтому тестирование второго ведущего программы пройдет позже.

«Завтра мы выясним, закрывается ли передача или нет. Да! Я серьезно говорю! В общем у нас взяли тесты, теперь ждем. Конечно, это очень интересно… Хочется в этот день сделать как можно больше всего. А дел особо нет…» — сказал в эфире Ургант.

Отметим, что ранее студию «Вечернего Урганта» посещала Надежда Бабкина, которая в настоящий момент находится на лечении в клинике.

Ранее мы писали о том, как Иван перепутал имена двух великих Леоновых – космонавта и артиста. Ведущий искренне извинился за допущенную оплошность, сказав, что ему невероятно стыдно.