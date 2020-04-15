«Стыдно невозможно!»: Ургант начал программу с извинений за оговорку

Иван Ургант начал свое вечернее шоу на Первом канале с извинений. Оказалось, что в предыдущей программе он перепутал имена двух великих Леоновых. Ведущий объяснил, как это произошло.

«Я клянусь, стыдно невозможно!» — признался Иван.

Рассказывая о мужчине, выпавшем из окна, Ургант сравнил его с космонавтом Леоновым, но почему-то при этом назвал его Евгением.

«И ни один человек даже не подумал, что я Алексея Архиповича Леонова, дважды Героя Советского Союза, назвал Евгением! Почему я перепутал? А потому что Евгений Леонов снимался в «Белорусском вокзале» с моей бабушкой, я каждый вечер этот фильм пересматриваю… Замотался! А когда я говорил про Алексея Леонова, я думал еще и про Евгения Миронова, который играл Алексея Архиповича в кино. Получается: Алексей Леонов — Евгений Леонов — Евгений Миронов — Евгений Леонов-Гладышев (еще есть такой актер тоже, но про него я не думал)», — сказал ведущий «Вечернего Урганта».

Еще немного порассуждав на эту тему с соведущим Митей Хрусталевым, Ургант пришел к выводу, что в ошибке виноват коронавирус.