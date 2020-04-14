«Взимается штраф»: ведущий «Маски» объяснил правила секретности шоу

По словам Вячеслава Макарова, даже сами участники проекта не знают, кто прячется под «звериными» нарядами.

На протяжении нескольких недель телезрители наблюдают невероятно яркое и таинственное шоу сезона на НТВ – вокальный проект «Маска». В конце каждой программы кто-то из участников снимает свою маску и предстает перед жюри и зрителями – как правило, эта кульминация приводит в состояние шока многих.

Уже выбыли такие персонажи, как Яйцо – это Антон Лирник, Паук – Лена Катина, Робот – Оксана Федорова, Туча – Светлана Мастеркова, Мороженое – Стас Костюшкин, Слон – Сергей Глызин, Хамелеон – Вадим Такменев. Осталось не так много масок, и у некоторых членов жюри уже есть предположение, кто из звезд скрывается под ними.

Но тайна масок в шоу поддерживается настолько серьезно, что даже сами участники не знают, кто есть кто. Это подтвердил и ведущий шоу Вячеслав Макаров. В интервью порталу Teleprogramma.pro он объяснил, какими усилиями на проекте достигается секретность.

«Когда артисты приезжают в съемочный павильон, они выходят из машин в масках и толстовках. А затем каждый проходит в свою гримерку. Поскольку павильон большой, то артисты не пересекаются. Если они и видят друг друга, то уже только в концертных костюмах. Все строго засекречено», — объяснил передвижения участников ведущий.

Еще одно главное условие шоу – тайна маски не должна покинуть пределы съемочной площадки. То есть звезды не имеют права сообщать даже близким, что они задействованы в программе.

«Все участники подписали договор о неразглашении. С нарушивших его взимается штраф, иначе вся интрига пропадает», — отметил Макаров.

Кстати, в одном из выпусков член жюри Регина Тодоренко предположила, что под маской панды скрывается ее супруг Влад Топалов. Причем, она продолжает так считать до сих пор, и такой же версии придерживается большинство судей.