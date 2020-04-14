Шоу должно продолжаться: кого переоденут на этой неделе в «Модном приговоре»

Несмотря на то, что оба ведущих телешоу «Модный приговор» Надежда Бабкина и Александр Васильев сейчас лечатся от пневмонии, передача с их участием все равно продолжится – на Первом канале отснято достаточно выпусков с любимыми экспертами.

И на этой неделе героинями станут закомплексованная молодая мама, взрослая пацанка и ленивая домохозяйка. В среду, 15 апреля, переодеть супругу Ольгу именитых экспертов попросит муж Дмитрий. Он обвиняет свою половинку в том, что та недооценивает себя, и не стремится выбирать правильные наряды. Якобы, одевшись сексуально, Ольга будет выглядеть смешно и пошло. Ведущие попытаются разуверить закомплексованную героиню.

В четверг, 16 апреля, свой модный приговор выслушает супруга Григория, Алиса. Девушка со сказочным именем достаточно прозаична в выборе гардероба: растянутые кофты, мальчишеские куртки и ужасная обувь. Мужу же хочется видеть рядом яркую и современную женщину, а не пацанку.

И еще одна героиня программы Дарья в пятницу, 17 апреля, объявит о нежелании наряжаться для мужа. Она уверена, что супруг обязан любить ее любой, и не стремится следить за собой. Муж обвиняет ее в лени и страшной ревности. Телеведущие и эксперты придут на помощь и докажут, что поведение Дарьи очень противоречивое.