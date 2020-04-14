«Без театральных костюмов и грима»: Киркоров, Лолита и другие звезды дадут концерты из дома

Артисты споют и покажут, как они живут в самоизоляции, в рамках международного телемарафона «Звезды против короны. Музыка объединяет!».

В период пандемии коронавируса россияне вынуждены соблюдать режим самоизоляции. Дети и студенты перешли на онлайн-обучение, а артисты теперь проводят больше времени дома, чем на сцене. Многие из них стараются радовать поклонников устраивая дистанционные концерты. Поэтому канал Муз-ТВ запустил международный телемарафон «Звезды против короны. Музыка объединяет!».

Грандиозная премьера проекта прошла 11 апреля и так понравилась зрителям, что телеканал решил снова запустить телемарафон. Уже 18 апреля новые звезды объединятся, чтобы спеть свои хиты и показать, как они живут в период самоизоляции. Они проведут домашние концерты эксклюзивно для зрителей канала, чтобы поддержать россиян и главных героев сегодняшних дней — врачей и всех тех, кто трудится в эти дни на передовой в борьбе с вирусом.

Специальными гостями телемарафона стали Ксения Собчак, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Тимати и другие известные персоны. Топовые российские исполнители порадуют своим выступлением — Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Алсу, Лолита, Егор Крид, Елена Темникова и многие другие звезды. С радостью принял участие в проекте и Филипп Киркоров.

«Я, конечно, как и все вы, тоже дома…без театральных костюмов и грима. Во времена всеобщего карантина и увеличения стримов, прямых эфиров, шоу — не забываете о тех, кто рядом … Карантин — тоже жизнь! Ловите моменты счастья…Я расскажу вам ужасную новость — знаете вы, что в бараках концлагерей люди смеялись, шутили и пели? И ты пой! Пой самые любимые и лучшие песни — как будто нет карантина и мир здоров! Пой так, чтобы вирус лопался от твоего вокала, полного жизни и любви к миру!» — отметил он.

Добавим, что выступят для поклонников и мировые знаменитости: Патрисия Каас из Франции, Лара Фабиан из Бельгии и Макс Барских из Украины.

Наравне с большим эфирным проектом, канал Муз-ТВ запустил зрительский марафон #музыкаобъединяет в социальных сетях. Желающий может спеть или записать слова поддержки на видео, опубликовать ролик к соцсетях с хэштегом #музыкаобъединяет. Пять лучших роликов домашних концертов зрителей попадут в эфир программы «Я на Муз-ТВ».

Напомним, что посмотреть концерты артистов и увидеть, как они живут в такое непростое время, можно в телемарафоне «Звезды против короны. Музыка объединяет» 18 апреля в 15:15 в эфире Муз-ТВ.