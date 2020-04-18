Как снимают телешоу после объявления пандемии

Перед телевидением сейчас стоит важная задача: информировать и развлекать зрителей, а главное, удерживать их в самоизоляции. Труженики эфира стараются изо всех сил, в буквальном смысле рискуя своим здоровьем.

В кадр — только со справкой

Некоторые программы успели снять до объявления режима самоизоляции — их вы узнаете по наличию зрителей в студии. Но часть проектов продолжают снимать. Это ежедневные ток-шоу и некоторые развлекательные передачи.

На телеканале «Россия 1» все участники съемок обязаны пройти тестирование на коронавирус. К примеру, анализы сдал весь состав нового сезона шоу «Танцы со звездами». Канал оплатил выезд специалистов из частной клиники на дом для забора анализов. «Это понадобилось, чтобы начать съемки проекта», — рассказал нам член жюри телепроекта Николай Цискаридзе.

Такую же процедуру прошли все звезды, которые 11 апреля пели в прямом эфире канала «Россия 1» на сцене Большого театра на концерте «Мы вместе». Без зрителей, естественно.

Когда Николай Басков за два дня до концерта опубликовал в Инстаграме отрицательный результат своего теста, к нему в комментарии пришла Елена Малышева: «Дорогой Коля, до субботы можно заразиться тысячу раз. Этот тест говорит только о том, что сегодня этот вирус у вас не выявили».

Но Басков находится на самоизоляции в загородном доме — исключает контакты с людьми, так что в данном случае у заразы мало шансов.

Андрей Малахов, который в «Прямом эфире» ежедневно рассказывает о коронавирусе, стал выезжать из студии и лично делать репортажи на актуальную тему — в таких случаях он работает в маске и одноразовых перчатках. Тест он уже сдавал не один раз.

Перед началом съемок студии обрабатывают дезинфицирующими средствами, для этого привлекают специальные службы. Перед входом на площадку у участников съемочного процесса измеряют температуру. Вдобавок команды программ сокращают, насколько это возможно.

Не все, но многие ведущие Первого канала теперь красятся сами, отказавшись от услуг гримеров. К примеру, Лариса Гузеева и макияж сама делает, и снимается в костюмах, в которых приезжает из дома. А ведь раньше ее наряжали стилисты.

За три дня Лариса Гузеева и Роза Сябитова записали программу «Давай поженимся!» на целый месяц. Работали вдвоем: астролог Василиса Володина заранее предупредила начальство, что из-за пандемии сниматься не будет.

«Василиса решила для себя, что ее жизнь и жизнь ее близких ей дороже. Она, наверное, молодец… — рассуждает Гузеева. — Я бы тоже не ходила, у меня все давно есть, я здесь не ради денег. Но надо! Мы должны развлекать, мы должны быть на передовой».

Говорят, что Гузеева то ли в шутку, то ли всерьез за кулисами говорит: «Может, мы и после снятия карантина останемся в усеченном составе?»

Жигунов отказался приезжать в студию

На прошлой неделе актер Сергей Жигунов опубликовал в социальных сетях гневное сообщение. Его пригласили в программу «Судьба человека», посвященную Борису Смолкину, с которым Сергей снимался в «Моей прекрасной няне».

«Запишу на телефон свой рассказ и вышлю», — предложил Жигунов. Но это не устроило редактора. 57-летний Жигунов от съемок отказался: пандемия же!

А вот Дана Борисова, напротив, успела съездить на запись ток-шоу и на НТВ, и на Первый канал, ведь гонорары за участие в съемках на скандальные темы — ее единственный источник дохода.

В студиях телешоу изменили декорации таким образом, чтобы пустые кресла массовки не бросались в глаза зрителям. В «Танцах со звездами» аплодисменты звучат в записи. Но эксперты телепередач никуда не делись. В одних программах они сидят на отдалении друг от друга, в других все так же липнут друг к другу.

Звезды в шутку говорят, что завидуют героям «Дома-2», застрявшим на площадке проекта на Сейшелах. Свезло «старичку» проекта Степану Менщикову — в марте он вернулся на проект с возлюбленной и успел укатить до закрытия границ на острова: там у него полный пансион и зарплата 150 тыс. руб. в месяц.

На московской площадке «Дома-2» участники давно уже изолированы, их не выпускают на волю. Натерпелась и ведущая Ксения Бородина — ее заставили сидеть на карантине не две, а целых три недели. Дело в том, что 8 марта Бородина укатила в Куршевель праздновать день рождения.

Вскоре стало известно, что коронавирус завезли в Москву именно с этого горнолыжного курорта. Несмотря на то что тест Бородиной на инфекцию был отрицательным, на работу ее не пускали.

В первый же день съемок, 6 апреля, внимательные фаны проекта заметили, что у Бородиной на руках появился свежий маникюр. Ведущая не стала отрицать, что воспользовалась на карантине услугами профессионалов. А вот ее более сознательная коллега с Первого канала Екатерина Стриженова отказалась от вызова маникюрши: «Пока просто сама накрасила лаком похожего цвета».

КСТАТИ

Правила телепередач изменились, но несущественно. Так, у знатоков в «Что? Где? Когда?» вместо помощи клуба появилась еще одна дополнительная минута. В «Модном приговоре» все покупки герои шоу теперь совершают онлайн. Все перемены пока легко вписываются в картину телесмотрения.

Пожалуй, удивили только «зрители» на «Поле чудес». Места зрителей заняли желтые воздушные шарики с нарисованными лицами. Картинка получилась как в фильме ужасов…