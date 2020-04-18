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Как снимают телешоу после объявления пандемии

Володина, например, боится сниматься, а к Якубовичу пришли шары.

Как снимают телешоу после объявления пандемии
Кадр из передачи «Давай поженимся!»

Перед телевидением сейчас стоит важная задача: информировать и развлекать зрителей, а главное, удерживать их в самоизоляции. Труженики эфира стараются изо всех сил, в буквальном смысле рискуя своим здоровьем.

В кадр — только со справкой

Кадр из шоу «Танцы со звездами»
Кадр из шоу «Танцы со звездами»

Некоторые программы успели снять до объявления режима самоизоляции — их вы узнаете по наличию зрителей в студии. Но часть проектов продолжают снимать. Это ежедневные ток-шоу и некоторые развлекательные передачи.

На телеканале «Россия 1» все участники съемок обязаны пройти тестирование на коронавирус. К примеру, анализы сдал весь состав нового сезона шоу «Танцы со звездами». Канал оплатил выезд специалистов из частной клиники на дом для забора анализов. «Это понадобилось, чтобы начать съемки проекта», — рассказал нам член жюри телепроекта Николай Цискаридзе.

Такую же процедуру прошли все звезды, которые 11 апреля пели в прямом эфире канала «Россия 1» на сцене Большого театра на концерте «Мы вместе». Без зрителей, естественно.

Когда Николай Басков за два дня до концерта опубликовал в Инстаграме отрицательный результат своего теста, к нему в комментарии пришла Елена Малышева: «Дорогой Коля, до субботы можно заразиться тысячу раз. Этот тест говорит только о том, что сегодня этот вирус у вас не выявили».

Но Басков находится на самоизоляции в загородном доме — исключает контакты с людьми, так что в данном случае у заразы мало шансов.

Андрей Малахов, который в «Прямом эфире» ежедневно рассказывает о коронавирусе, стал выезжать из студии и лично делать репортажи на актуальную тему — в таких случаях он работает в маске и одноразовых перчатках. Тест он уже сдавал не один раз.

Перед началом съемок студии обрабатывают дезинфицирующими средствами, для этого привлекают специальные службы. Перед входом на площадку у участников съемочного процесса измеряют температуру. Вдобавок команды программ сокращают, насколько это возможно.

Кадр из шоу «Давай поженимся!»
Кадр из шоу «Давай поженимся!»

Не все, но многие ведущие Первого канала теперь красятся сами, отказавшись от услуг гримеров. К примеру, Лариса Гузеева и макияж сама делает, и снимается в костюмах, в которых приезжает из дома. А ведь раньше ее наряжали стилисты.

За три дня Лариса Гузеева и Роза Сябитова записали программу «Давай поженимся!» на целый месяц. Работали вдвоем: астролог Василиса Володина заранее предупредила начальство, что из-за пандемии сниматься не будет.

«Василиса решила для себя, что ее жизнь и жизнь ее близких ей дороже. Она, наверное, молодец… — рассуждает Гузеева. — Я бы тоже не ходила, у меня все давно есть, я здесь не ради денег. Но надо! Мы должны развлекать, мы должны быть на передовой».

Говорят, что Гузеева то ли в шутку, то ли всерьез за кулисами говорит: «Может, мы и после снятия карантина останемся в усеченном составе?»

Жигунов отказался приезжать в студию

На прошлой неделе актер Сергей Жигунов опубликовал в социальных сетях гневное сообщение. Его пригласили в программу «Судьба человека», посвященную Борису Смолкину, с которым Сергей снимался в «Моей прекрасной няне».

«Запишу на телефон свой рассказ и вышлю», — предложил Жигунов. Но это не устроило редактора. 57-летний Жигунов от съемок отказался: пандемия же!

А вот Дана Борисова, напротив, успела съездить на запись ток-шоу и на НТВ, и на Первый канал, ведь гонорары за участие в съемках на скандальные темы — ее единственный источник дохода.

В студиях телешоу изменили декорации таким образом, чтобы пустые кресла массовки не бросались в глаза зрителям. В «Танцах со звездами» аплодисменты звучат в записи. Но эксперты телепередач никуда не делись. В одних программах они сидят на отдалении друг от друга, в других все так же липнут друг к другу.

Звезды в шутку говорят, что завидуют героям «Дома-2», застрявшим на площадке проекта на Сейшелах. Свезло «старичку» проекта Степану Менщикову — в марте он вернулся на проект с возлюбленной и успел укатить до закрытия границ на острова: там у него полный пансион и зарплата 150 тыс. руб. в месяц.

На московской площадке «Дома-2» участники давно уже изолированы, их не выпускают на волю. Натерпелась и ведущая Ксения Бородина — ее заставили сидеть на карантине не две, а целых три недели. Дело в том, что 8 марта Бородина укатила в Куршевель праздновать день рождения.

Вскоре стало известно, что коронавирус завезли в Москву именно с этого горнолыжного курорта. Несмотря на то что тест Бородиной на инфекцию был отрицательным, на работу ее не пускали.

В первый же день съемок, 6 апреля, внимательные фаны проекта заметили, что у Бородиной на руках появился свежий маникюр. Ведущая не стала отрицать, что воспользовалась на карантине услугами профессионалов. А вот ее более сознательная коллега с Первого канала Екатерина Стриженова отказалась от вызова маникюрши: «Пока просто сама накрасила лаком похожего цвета».

Шарики не просто заменяют зрителей: они еще и аплодируют! Фото
Шарики не просто заменяют зрителей: они еще и аплодируют! Фото: Первый канал

КСТАТИ

Правила телепередач изменились, но несущественно. Так, у знатоков в «Что? Где? Когда?» вместо помощи клуба появилась еще одна дополнительная минута. В «Модном приговоре» все покупки герои шоу теперь совершают онлайн. Все перемены пока легко вписываются в картину телесмотрения.

Пожалуй, удивили только «зрители» на «Поле чудес». Места зрителей заняли желтые воздушные шарики с нарисованными лицами. Картинка получилась как в фильме ужасов…

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«Давай поженимся!»«Дом-2»«Поле чудес»Василиса ВолодинаЛариса ГузееваЛеонид Якубовичсваха Роза Сябитова
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