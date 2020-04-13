Двойной Иван: в честь дня рождения шоу «Вечерний Ургант» зрителей ждет сюрприз

Ведущий станет гостем собственного же шоу. А любой желающий телезритель сможет задать ему три вопроса.

В это трудно поверить, но совсем скоро исполнится восемь лет с момента первого выпуска шоу «Вечерний Ургант». Уже 16 апреля программа выйдет в необычном формате. Приглашенным гостем выступит сам Иван Ургант, а вопросы ему будут задавать зрители, которые проявят себя в качестве ведущих.

Правила предельно просты: каждый желающий проявить себя будет иметь возможность задать всего три вопроса. Но предварительно нужно записать их в формате видеоролика и отправить на электронную почту телепередачи vupost2020@gmail.com , не забыв указать свой номер телефона, имя и место проживания. Придется поспешить, ведь прием вопросов открыт лишь до 16:00 15 апреля.

Несмотря на подробное описание всех требований в официальном аккаунте Instagram, комментаторы тут же обрушились с однотипными вопросами о том, куда присылать видео и какого оно должно быть формата.