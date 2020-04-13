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«Кончилось мыло, и нету еды»: Воробьев сочинил песню про карантин в Лос-Анджелесе

На ТВ-3 известный певец расскажет, как американцы переживают эпидемию.

«Кончилось мыло, и нету еды»: Воробьев сочинил песню про карантин в Лос-Анджелесе
Алексей Воробьев «застрял» в Лос-Анджелесе из-за коронавируса. Фото: Global Look Press

Очередным участником проекта канала ТВ-3 «Сидим дома со звездами» стал певец и актер Алексей Воробьев. Эпидемия застала 32-летнего артиста в Лос-Анджелесе, где он снимался в сериале для Netflix. Сейчас российский красавчик находится на самоизоляции в Калифорнии, перебороть скуку ему помогают музыка и верный пес Моцарт.

В новом выпуске Воробьев расскажет, как американцы переживают коронавирус и что он сейчас записывает в своей домашней студии. Одну из песен артист посвятил карантину.

«Кончилось мыло,

И нету еды,

Я заклеил все окна

И смотрю ТВ-3», — поется в новом произведении исполнителя.

Напомним, программа «Сидим дома со звездами» выходит с понедельника по четверг в 11:30 на канале ТВ-3. В ней знаменитости рассказывают, как живут в самоизоляции и подкидывают поклонникам новые идеи для нескучного карантина.

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