«У нас все дома»: Тимур Еремеев поддержит россиян в самоизоляции

В стране до 30 апреля продолжается режим самоизоляции. Чтобы разнообразить «день сурка» миллионам россиян, Первый канал запускает новое тематическое шоу «У нас все дома» с Тимуром Еремеевым. Знаменитый телеведущий вместе со звездными гостями, которые в режиме онлайн станут гостями передачи, будут обсуждать злободневные темы, развенчивать мифы, а также делиться лайфхаками на тему самоизоляции.

«Хочу, чтобы студия программы стала пространством для единения, коммуникации, обмена опытом. Я хочу, чтобы каждый, кто оказался у экрана, увидел: он не одинок» — подчеркнул Тимур Еремеев.

Уже известно, что гостями новой программы станут Анфиса Чехова, Алексей Ягудин, Нонна Гришаева с супругом Александром, Елена Воробей и многие другие звезды. Они расскажут о том, как живут в новой реальности, а эксперты шоу и приглашенные специалисты поделятся с телезрителями полезными советами. Отдельное внимание обещает привлечь рубрика, в которой компетентные гости будут развенчивать мифы о коронавирусе.