«Я тут человек свежий»: Анатолий Вассерман попробовал свои силы в шоу «Где логика?»

13 апреля в 21:00 на канале ТНТ покажут выпуск «Где логика?» с необычным сочетанием участников. Первую пару составят звезда сериала «Реальные пацаны» Алексей Базанов и звезда всех интеллектуальных телепередач Анатолий Вассерман. Противостоять им будут стендап-комик Стас Старовойтов и актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов. Последний, кстати, расскажет о секрете своего похудения.

В этом выпуске Вассерман появится без своей традиционной жилетки и признается, в каких областях он не сведущ. Оказывается, таких немало.

«В подобных программах главное — именно опыт. Я тут человек, мягко говоря, свежий. Так что придется работать в той сфере, где у меня дела обстоят хуже всего, а именно, в свободном полете ассоциаций», — сказал известный интеллектуал.

Приготовьтесь узнать, чем пахнет в машине режиссера Звягинцева и чем наш отечественный Незнайка отличается от американцев. Шоу «Где логика?» — в понедельник, в 21:00 на канале ТНТ.