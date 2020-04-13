«Боль очень сильная»: экс-солист «БиС» Бикбаев со слезами на глазах вспомнил самоубийство отца

Бывший солист молодежной группы «БиС» и экс-участник «Фабрики звезд» Дима Бикбаев до сих пор со слезами на глазах рассказывает о самоубийстве отца. Журналистам 32-летний певец поведал, что за последний год ему пришлось очень сильно повзрослеть, ведь после того, как главы семейства не стало, ответственность по уходу за огромным домом упала на его плечи и плечи его брата.

Тело отца Бикбаева нашли лежащим рядом с особняком, в котором сейчас живет вдова мужчины и ее сын. Прибывшие на место следователи выдвинули свое предварительное заключение: отец Бикбаева, владелец крупной логистической компании, покончил жизнь самоубийством, чтобы не лишиться бизнеса, а заодно и спасти свою семью. Поступок отца до сих пор провоцирует у Дмитрия слезы.

«Я думаю, что если все будет по справедливости с этими людьми, то я смогу оглядываться в то время без боли. Сейчас боль очень сильная. Пойму ли я когда-нибудь поступок отца? Нет. Приму ли я? Нет. Здесь все – и чувство вины, и чувство обиды. Обиды и на себя, и на него. Он был самый главный человек в моей жизни. Я никогда никого так не любил и не полюблю», — сказал он, закусив губу.

В сильной боли призналась и мать Бикбаева. Женщина в интервью для программы «Однажды» отметила: многие ее успокаивали, что пройдет год и боль утихнет. Но спустя время она стала еще сильнее, ведь ее супруг был лучшим мужчиной — любящим отцом, заботливым мужем.