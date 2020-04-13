«С Хрусталевым привыкла тянуться к земле»: Варнава разоткровенничалась на ТВ

Выставление оценок актрисе на «Танцах со звездами» неожиданно превратилось в светскую беседу.

Екатерина Варнава в паре с хореографом международного класса Денисом Тагинцевым в настоящее время участвует в телепроекте «России 1» — «Танцы со звездами».

Ее последнее выступление на шоу запомнилось зрителям не только своей харизматикой и техникой, но и неожиданными последствиями. Момент выставления оценок артистам внезапно вылился в обсуждение ног Варнавы и ее мужчин.

Телеведущая и член жюри Дарья Златопольская заметила, что в танце Екатерине сильно мешает ее рост. Из-за этого она немного сутулится, за что ее периодически упрекают на шоу. Кроме того, партнеру по танцам неудобно танцевать со столь длинноногой девушкой.

«Катя, у вас очень длинные ноги! Это, конечно, очень красиво. Но в какие-то моменты, я думаю, вам бы хотелось, чтобы у вас были ноги покороче. Вам мешает рост! Вам сложнее, чем другим!» — сказала Дарья.

Она заметила, что, встраиваясь в пару, высокие люди автоматически стараются чуть согнуться, равняясь на рост другого. Юмористка поддержала Златопольскую.

«Я после совместной жизни с Хрусталевым, в принципе, привыкла тянуться к земле», — съязвила Екатерина.

Журналистка посоветовала актрисе равняться на нынешнего мужчину Варнавы —Константина Мякинькова, который выше Александра.

«Мы обсуждаем моих мужиков. Мне нравится», — смутилась звезда Comedy Woman. «Так у нас Андрюша ведет программу! О чем ты?» — воскликнул в ответ Николай Цискаридзе, имея ввиду Малахова.