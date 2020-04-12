«Хочется романтики, а этого нет»: Полина Гренц покинула шоу «Холостяк» в свой день рождения

12 апреля на канале ТНТ вышел 7 выпуск 7 сезона шоу «Холостяк». В этой серии Антону Криворотову предстояло устроить невероятно романтичное свидание участнице Вике Чуме (он отвел ее в цветочную оранжерею), а потом уладить конфликт с Настей Ковалевой, которая испытала нервный срыв из-за слухов, курсировавших на вилле.

Во второй половине передачи мужчина пригласил на групповое свидание сразу четырех девушек: Викторию Маснюк, Полину Гренц, Дарью Хаитметову и Сапият Ахмедову. Дамам предстояло научиться готовить морского ската и угостить холостяка результатами своих трудов. Однако актриса Полина Гренц отказалась принимать вызов. С одной стороны, это было в день ее рождения, и звезда сериала «Физрук» хотела индивидуальное свидание, а с другой стороны, ей было тяжело готовить рыбу из-за приверженности к вегетарианству.

«Скат — это была финальная точка. Мне хочется романтики, а этого нет», — пожаловалась она на камеру.

Девушка выбежала с кухни в слезах, холостяку Криворотову пришлось бежать за ней и успокаивать красавицу в туалете. После этого Полина призналась, что получила необходимый минимум романтики, и вернулась к подругам. Но, оказавшись на вилле, она записала видеообращение к Антону, в котором призналась, что готова покинуть проект.

На церемонии роз участницам объявили, что в этом выпуске шоу покинут сразу три девушки. В итоге ушли те, кто был на крайнем свидании. Холостяк оставил лишь Дарью Хаитметову. Остальным девушкам было жалко покидать съемки, но они подтвердили, что им так и не удалось затронуть сердце Антона.

Криворотов при этом не забыл, что у уходящей Гренц день рождения, и сразу после церемонии роз он увез ее на тайное свидание с тортом и свечами. Девушка получила большую порцию романтики, а затем ее ждал еще один сюрприз — поздравить бывшую соперницу пришли все оставшиеся в проекте участницы.